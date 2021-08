Programma Wenneker Cinema

Van 5 tot en met 11 augustus zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam. Supernova Regie: Harry Macqueen

Met: Colin Firth, Stanley Tucci

Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die in Supernova samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen glijdt. Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland. Ze bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen gewone vakantie. Deze tijd die ze samen hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden. Tusker’s dementie is de laatste jaren erger geworden en de reis door het verleden moet ruimte maken voor een onzekere toekomst. Geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt geen vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het betekent lief te hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte. Oprecht, herkenbaar en hartverwarmend.

The World to Come

Regie: Mona Fastvold

Met: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Karina Ziana Gherasim, Casey Affleck

Deze romance speelt zich af in het ruige landschap aan de westelijke frontier van Amerika in de 19e eeuw binnen het tijdsbestek van vier seizoenen. Abigail, de vrouw van een boer, en haar nieuwe buurvrouw Tallie voelen zich sterk en onontkoombaar tot elkaar aangetrokken. Terwijl de rouwende Abigail de behoeften van haar zwijgzame echtgenoot Dyer probeert te vervullen en Tallie worstelt met haar jaloerse man Finney, voelen beide vrouwen zich bevrijd door hun intense band. Deze connectie geeft een verlichting in hun bestaan en vult een leegte in hun leven waarvan ze nooit hebben geweten dat die bestond.

Regisseur Mona Fastvold bestudeert de innerlijke levens van twee vrouwen die zich afzetten tegen de beperkingen van hun tijd en geeft een stem aan hun ervaringen. The World to Come onderzoekt hoe isolatie wordt overwonnen door verbeeldingskracht en menselijke relaties.

Effacer l’historique

Regie: Beno?t Del?pine

Met: Bruno Podalyd?s, Blanche Gardin, Corinne Masiero

In een woonwijk worden drie buren geconfronteerd met de invloed van social media op hun leven. Marie wordt gechanteerd met een sekstape, Bertrands dochter wordt via facebook op school gepest en Uber-chauffeur Christine is van slag omdat haar klanten weigeren om positieve recensies achter te laten. Samen besluiten ze de strijd aan te gaan tegen de internetgiganten.