Zomerlezing over zweefvliegen

Natuurlijk Delfland organiseert op 9 augustus een zoomlezing over zweefvliegen in je tuin. Zweefvliegen zijn insecten die in iedere tuin voorkomen, zeker als bloemen aanwezig zijn, diverse soorten lijken op wespen en hommels. Het grote verschil is dat ze niet kunnen steken. Een overeenkomst is dat ze ook de bloemen bestuiven. Voor Natuurlijk Delfland is deze insectengroep het Soort van het Seizoen. Anna Kreffer en Geert van Poelgeest vertellen wat de rol is van zweefvliegen en hoe je deze in je tuin kan bevorderen. Er is ook alle tijd om eigen ervaringen te vertellen en vragen te stellen. De bijeenkomst start om 20.00 en duurt tot circa 21.00 uur. Vvraag de code aan via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com.