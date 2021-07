Projectruimte De Ketelfactory sluit na 12,5 jaar met tentoonstelling

Het was als een pelgrimage voor artistiek directeur en kunstenaar Winnie Teschmacher (1958). In twaalfeneenhalf jaar tijd maakte zij 43 tentoonstellingen in De Ketelfactory in Schiedam. Drie tot vijf stuks per jaar. Iedere kunstenaar gaf zij naast een perfect ingerichte tentoonstelling een publicatie, een verdiepingsdag en een videoportret. Nergens in de Nederlandse kunstwereld bestond een instelling die te vergelijken was met De Ketelfactory. Nergens was de leiding zo genereus, meedenkend en faciliterend voor de hedendaagse kunstenaar.

Plannen

Internationale grootheden als Marina Abramovic en Herman de Vries hebben onderdak gevonden in het karakteristieke, monumentale witte pand aan de Hoofdbrug. Maar ook Nederlandse mid-career kunstenaars kregen ruim baan: Olphaert den Otter, Robert Zandvliet en Marjolijn van den Assem onder heel veel anderen. Ook jonge kunstenaars werden niet vergeten: Femmy Otten maakte er haar eerste solotentoonstelling als jonge moeder; Wineke Gartz en Emma van der Put waren op zorgvuldig gecureerde groepstentoonstellingen te zien.

De Ketelfactory is al die jaren mogelijk gemaakt door het ruimhartige mecenaat van het eeuwenoude Schiedamse familiebedrijf Nolet Distillery. Maar daar komt nu een einde aan. Nolet heeft andere plannen met het pand. En ook de artistieke en zakelijke directie van De Ketelfactory acht de tijd rijp om de steven te wenden voor een nieuwe bestemming. Dat is jammer, maar ook goed. Want ook dat is het leidmotief van De Ketelfactory geweest: we zijn altijd onderweg en om de hoek gloort een groots perspectief.

Wunderkammer

Het einde van De Ketelfactory wordt onder de aandacht gebracht met een bijzondere afscheidstentoonstelling. Die tentoonstelling, toepasselijk getiteld ‘De Reis’, zal op 16 oktober openen en duren tot en met half januari 2022. ‘De Reis’ neemt de bezoeker mee op een pelgrimage die begint in de Plantage, het nabijgelegen en oudste stadspark van Nederland, en voert naar De Ketelfactory. Daar zal de bezoeker onder de hoede van de Hindoestaanse god van de wijsheid en zelfkennis facetten van de tocht beleven, die het artistieke team van De Ketelfactory de afgelopen 12,5 jaar maakte.

Bereid u voor op onder andere een Wunderkammer met herinneringen en vooruitblikken, een verstillende cocon van Ton van der Laaken, vier reusachtige nieuwe houtskooltekeningen van Elsa Hartjesveld en een nieuwe hypnotiserende wandschildering van Roland Schimmel. Ga zitten in een speciaal ingerichte archiefruimte waar alle exposities van de afgelopen jaren de revue zullen passeren. Of dompel u onder in de serie Zielsverrukkingen, de zeer intense en persoonlijke films die Kim Everdine Zeegers de afgelopen 12,5 jaar van iedere exposant maakte en haar nieuwe film die zij in de lezingenruimte zal vertonen. En vergeet niet: een zuiverende amethist heeft u, misschien ongemerkt, begeleid op uw reis door de geschiedenis en de toekomst van De Ketelfactory.