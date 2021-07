Stiltewandeling in de stad

Ervaar Schiedam ?n jezelf eens op een andere manier. Bij een stad denk je waarschijnlijk aan levendigheid en activiteit. Om rust, ruimte en stilte te ervaren gaan we vaak de stad uit. Dit hoeft echter niet. Tijdens de stiltewandeling tijdens de schemering vanuit Schiedam centrum op vrijdagavond 6 augustus ontdek je dat rust, ruimte en stilte ook ?n de stad gevonden kunnen worden.

Lichaamsgericht natuurcoach Rianne Collignon organiseert al 7 jaar stiltewandelingen in Schiedam. Op vrijdagavond 6 augustus een speciale editie tijdens de schemering van 20.00 tot 21.30 uur. Wandel mee in stilte, vertraag en ervaar de stad ?n jezelf eens op een andere manier. Naast de stiltewandelingen vanuit Schiedam centrum zijn er ook stiltewandelingen vanuit Schiedam noord/Midden-Delfland. Alle data zijn te vinden op en aanmelden kan via https://riannecollignon.nl.