Extra activiteiten bij de Babbersmolen

Bij de Babbersmolen aan de Poldervaart waan je je 100 jaar terug in de tijd. Zaterdag 31 juli geeft een wilgenvlechter een demonstratie wat je van wilgentenen kan maken. Die groeien er genoeg in de wilgengriend naast de molen. Ook is er kleine verkoop van ingemaakte groente, soepen en meer en wordt er een klein assortiment uit molenwinkel De Walvisch verkocht. Daarnaast zie je in de molen en de minipolder hoe met behulp van windkracht een groot deel van Nederland droge voeten hield. Kinderen ontdekken dit spelenderwijs in de minipolder. Het belooft een gezellige dag te worden.