Sjef Henderickx wil echt álle brandijzers gebruiken

De perfectionist in Sjef Henderickx komt weer eens boven. Hij is bezig aan een kunstwerk tussen de Hoogstraat en de Lange Haven, maar werkende weg komt hij op een nog beter idee.

door Kor Kegel

De steeg die van de Hoogstraat naar de nieuwe hoofdingang van het Jenevermuseum Schiedam loopt, en die de naam Locomotiefsteeg heeft gekregen omdat het gebouw ooit distilleerderij De Locomotief heette, met Rein Melchers (1925-2016) als distillateur – die steeg wordt door Sjef Henderickx onder handen genomen. Hij cre?ert in de bestrating het silhouette van een grondvat, bekend attribuut in de oude Schiedamse jeneverindustrie, en hij laat vanuit dat grondvat een meanderende stroom ontstaan waarin je in tegels van klei alle merken van brandijzers ziet gegraveerd. Met die brandijzers werden bijvoorbeeld houten kisten vol jeneverflessen van een merk voorzien.

Sjef Henderickx is een samenwerking aangegaan met Struktuur68 in Den Haag. Bij dit bedrijf, een voortzetting van de experimentele afdeling van de Porceleyne Fles in Delft, worden de brandijzers in keramische tegels afgedrukt. Vorige week werd Sjef nog blij verrast met historische brandijzers van Nolet. Hij heeft een sterk vermoeden dat er nog veel meer brandijzers moeten zijn van niet meer bestaande merken, die hij in zijn project nog wel zou kunnen verwerken. De Locomotiefsteeg is lang genoeg om er nog een aantal afdrukken aan toe te voegen.

Daarom roept Sjef Henderickx alle liefhebbers en kenners van de Schiedamse jenevergeschiedenis op om te helpen de collectie brandijzers zo compleet mogelijk te maken.

Opdrachtgever voor de productie van de tegels zijn het Jenevermuseum en Stichting De Gekroonde Brandersketel, die daarvoor een bijdrage hebben gekregen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en Stichting de Groot Fonds.