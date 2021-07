Twee aanhoudingen na dodelijke schietpartij

De politie startte direct met het sporenonderzoek, bekeek camerabeelden en sprak verschillende getuigen. Dit onderzoek leidde naar twee verdachten, een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige man uit Hoek van Holland. Zij werden afgelopen nacht aangehouden. Het onderzoek gaat verder, meer aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.

Bij het rechercheonderzoek kan de politie de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u iets gezien of gehoord wat mogelijk met dit heftige incident te maken kan hebben, meld dit dan alstublieft. Ook wanneer u over camerabeelden bezit van bijvoorbeeld een dashcam of deurbel en deze nog niet met de politie heeft gedeeld horen we graag van u. Dit kan via onderstaand tipformulier of via het algemene nummer 0900-8844. Anoniem tippen kan uiteraard ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.