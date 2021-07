Expositie Krasslansky in de Korenbeurs

In de Korenbeurs is tot eind september de tentoonstelling ‘Omzwervingen van Krasslansky’ te zien. Krasslansky is het pseudoniem van kunstenaar en globetrotter Jan van der Lans.

Jan werd op 6 december 1938 te Amsterdam geboren. Na een technische opleiding werkte hij 20 jaar voor ingenieurs bureaus in Nederland, Zwitserland, Afrika, Australi? en Zuid-Amerika. Hij maakte vele reizen waaronder 1650 km de Amazone rivier opwaarts en dwars door de Sahara naar de westkust van Afrika. Tijdens zijn werkzaamheden in Nederland ging hij ‘s avonds naar de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In de jaren 90 kwam hij naar Schiedam, waar hij lid werd van ‘stichting Kunstwerkt’ en een atelier in Rotterdam had. Naarmate de jaren verstreken werd Jan minder actief in de beeldend kunsten.

In de daarop volgende jaren verkende hij andere kunstvormen, zoals het schrijven en het maken van korte films. Naast kunstenaar is Jan ook een man van verhalen, waarvan Bibliotheek Schiedam dankbaar gebruik maakt in de ‘Voorleesbrigade’.

In de Korenbeurs hangen abstract expressionistische werken uit zijn periode in Limburg, maar ook recente werken, figuratief met absurdistische trekjes. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 september tijdens de openingsuren van de Bibliotheek in de Korenbeurs, Lange Haven 145. De toegang is gratis.