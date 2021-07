Havenbedrijf Rotterdam start Havenomgevingsfonds

Havenbedrijf Rotterdam heeft het Havenomgevingsfonds opgericht. In dit fonds is jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rijnmond. Gemeenten in de regio Rotterdam kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds. Boudewijn Simons, directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken Havenbedrijf Rotterdam: ‘De regio Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen de sterke positie van de haven verder ontwikkelen als we er ook voor zorgen dat de regio een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te vestigen. Havenbedrijf Rotterdam wil daar graag aan bijdragen. Dit fonds is daar een voorbeeld van.’