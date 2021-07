Zomeruitje: Afvalbingo op de waterfiets

Dat de waterfietsen in de Schiedamse Lange Haven een aanvulling zijn op het bestaande aanbod is duidelijk. Al is niet iedereen gecharmeerd van het ontwerp. Onder de Schiedammers heerst verdeeldheid over het uiterlijk. Door sommigen worden ze: de drijvende kliko’s, genoemd.

JJ’s h2o fietsen, Schiedam Centrum en IRADO vinden dit zo gek nog niet en zien mogelijkheden om de daad bij het woord te voegen. “Ruim, als je toch het water op gaat in één van de groene bakken, meteen even de boel op!”, zegt Ruud van JJ’s h2o fietsen.

Bingo!

Alle waterfietsen krijgen volgende week een grijpstok, een IRADO Afvalbingokaart en speciale bak mee om drijvend zwerfafval uit het water te vissen. Bij 1 of meerdere rijen verticaal, horizontaal of diagonaal 1 gratis softijsje bij JJ’s lunch en catering in de Passage Schiedam. Jij een leuke tocht en de haven een stukje schoner. Win-win, toch?

Reserveer snel op www.waterfietsschiedam.nl

En heb je nog geen volle kaart na de vaart, dan ga je toch gewoon lekker door op straat?!

