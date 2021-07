Schiedams fotofestival in teken van onze planeet

Het Fotofestival Schiedam (FFS) is een jaarlijks terugkerend festival dat de bezoeker meeneemt op een reis door de hedendaagse fotografie. Dit jaar heeft het festival het thema ‘Our Planet, Our Future’. De veranderingen in de wereld van nu staan hierin centraal.

De programmering omvat zowel grote gevestigde namen zoals de fotografen van National Geographic tot jong aanstormend talent. Verwacht een verzameling van verschillende genres. Deze worden gee¨xposeerd op een vernieuwende manier, in ruimtelijke installaties, anders dan de typische foto aan de muur. De foto’s worden bovendien getoond op een bijzondere locatie in het historische stadscentrum van Schiedam.

Tegenwoordig staan kwesties als ecologie en menselijke impact over de hele wereld steeds meer centraal. De mens wil een blijvende indruk achterlaten van al het goede dat ze heeft voortgebracht. ‘Toch valt er niet te ontkennen dat wij een ecologisch effect hebben op deze planeet. De effecten worden met de dagzichtbaarder. Neem bijvoorbeeld de huidige klimaatverandering en de stijgende temperaturen op aarde. Het ecologische effect dat zij op de planeet hebben is niet nieuw, maar wordt wel steeds moeilijker te negeren. De impact van de mens bedreigt nu ons bestaan. Zal de stijging van de zeespiegel en de overblijfselen van plastic over duizend jaar nog merkbaar zijn? Of neemt de natuur onze plaats niet gewoon weer over alsof we nooit hebben bestaan?’

Programma

De achtste editie van het festival kenmerkt zich door de verfrissende combinatie van verschillende genres binnen de fotografie. Verwacht een vooruitstrevendemanier van exposeren met een mix van nationaal, internationaal, opkomende en wereldberoemde namen. Dit jaar exposeert Fotofestival Schiedam exposities van winnaars van de World Press Photo en National Geographic fotografen zoals Lori Nix & Kathleen Gerber, Alain Schroeder, Ralph Pace, Jo-Ann Macarthur, Bence Mate, Luis Tato, en vele anderen. Verder worden de winnaars van de ‘Open Call’ bekendgemaakt en wordt het werk van jong Instagram talent gee¨xposeerd, dat ons een kijkje biedt in de wereld van digitale kunst.

Corona proof

Het Fotofestival vindt plaats op een bijzondere locatie in het historische stadscentrum van Schiedam. De exposities zijn te zien op het Dirkzwager Terrein, in een enorme loods van meer dan 1600m2. Door de grote ruimte, de extra genomen maatregelen en de aangepaste looproute is het festival veilig te bezoeken.

Algemene informatie

Het festival wordt gehouden van 29 juli t/m 8 augustus 2021. De openingstijden zijn van 10:00-18:00. Op maandag en dinsdag zijn we gesloten. Datum: 29 juli t/m 8 augustus 2021. Locatie: Dirkzwagerterrein, Schiedam. Info: fotofestivalschiedam.nl, kosten: € 4.00,-