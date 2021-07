Stefan Lakhichand: gericht op persoonlijke groei

Het begint met een zoektocht naar kerkruimte en het resulteert in een ontmoetingscentrum waar alle Schiedammers welkom zijn, zeker die ingezetenen die problemen hebben en ondersteuning kunnen gebruiken. Maar niemand hoeft beducht te zijn ‘bekeerd’ te worden.

door Kor Kegel

Stefan Lakhichandzegt dat het Community Center, onlangs geopend in het kantoorcomplex Klaverstede aan de DeBrauwweg 60, losstaat van het kerkgenootschap HeavenDesigned Life. De kerk waartoe hij behoort, gebruikt de ruimte uitsluitend voor de zondagsdiensten. Verder zullen er maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, waar bewonersorganisaties welkom zijn en waar gelegenheid is om te bingo?n en andere spelletjes te doen, waar je een kopje koffie kunt drinken, waar iedereen die hulp nodig heeft in gesprek kan komen met vrijwilligers die helpen om die hulp te vinden.

‘Fantastisch nieuws voor Schiedam,’ vindt Stefan Lakhichand zelf. Hij is voorzitter van de stichting die het Community Center gaat exploiteren.

Tot de doelstellingen van de stichting behoort het om de Schiedammers te ondersteunen, te activeren en te faciliteren om op elk gewenst leefgebied te groeien. ‘We zijn momenteel een cafetaria aan het inrichten,’ zegt Stefan Lakhichand. ‘Uiteraard met een speelruimte voor de kinderen, zodat ouders en verzorgers in serieus gesprek kunnen komen zonder afgeleid te worden. Maar waar je natuurlijk ook een gesprek kunt voeren waarbij afleiding juist wenselijk is. De bedoeling is hier ??n groot trefpunt van te maken waar alle Schiedammers zich thuis voelen.’

Het Community Center werd zaterdag 10 juli officieel geopend door Dennis de Rouw, beleidsadviseur jeugd en onderwijs bij de gemeente Schiedam, die het lint voor de toegang doorknipte. ‘We kijken terug op een zeer geslaagde opening,’ zegt Stefan Lakhichand. De 40-jarige ambtenaar, werkzaam in Den Haag op sociaal terrein, is gehuwd met Melvina. Ze wonen in Moerkapelle en hebben twee kinderen. ‘Hoe we in Schiedam terecht zijn gekomen, heeft ermee te maken dat de meeste leden van onze kerk in deze regio wonen. We zochten ruimte, maar we wilden geen gebouw voor alleen de zondag, dat dan de rest van de week leeg staat. De eigenaar van Klaverstede, JoviInvestments, wist dat we ruimte zochten en kwam zelf naar ons toe. We kunnen nu 320 vierkante meter tegen een acceptabele prijs huren.’

Vrijwilligers zijn aan de DeBrauwweg60 bezig om de verschillende vertrekken gebruiksklaar te maken. De kerk zal zondag de ruimte gebruiken, maar er verder geen activiteiten ontwikkelen. ‘Het Community Center hebben we er los van getrokken, zodat elke Schiedammer zich welkom voelt en misschien in de toekomst ook zelf een steentje wil bijdragen als vrijwilliger. We gaan een programma neerzetten dat bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente Schiedam en de ontwikkeling van de stad. Misschien gaan we ook wel een kledingbank en voedselbank opzetten. En we zien uit naar goede samenwerking met de gemeente Schiedam, welzijnsorganisaties en sociale instellingen. Er komt ook een podium met een geluidsinstallatie, zodat er niet alleen groepen kunnen optreden, maar dat er ook trainingen gegeven kunnen worden of bewonersbijeenkomsten kunnen worden gehouden. We hebben grote plannen om uiteindelijk zeven dagen per week voor de Schiedammer open te zijn. Maar om te beginnen willen we laagdrempelig zijn en op maandag en woensdag een zomerprogramma neerzetten met een gratis Kidsbioscoop. En we willen er zijn voor mensen die behoefte hebben aan ontmoeting. Hoe beter het gaat, hoe meer we een stempel op Schiedam kunnen drukken.’