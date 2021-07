Kunstwerken Theo Gootjes online geveild

De Vrienden van het Jenevermuseum veilen negentien unieke werken van de bekende vormgever en politiek kunstenaar Theo Gootjes.

Deze openbare verkoop sluit aan op de expositie, die nog tot en met 25 juli in het Jenevermuseum is te bezichtigen. Aanvankelijk wilden de Vrienden een ‘echte’ veiling houden, maar door de corona wordt aankoop nu mogelijk via de website van de vereniging.

Op de website van de Vrienden van het Jenevermuseum is via de link www.jenevervrienden.nl/koopgootjes een overzicht te zien van de aangeboden kunstwerken. Hier kan ook een bod op de werken worden uitgebracht. De afmetingen van deze werken zijn ongeveer 50x50 cm. Alle werken zijn door de kunstenaar gesigneerd. Veel van deze werken zijn al ingelijst. Waar dit niet het geval is, is dit onder de afbeelding beschreven. Belangstellenden kunnen vanaf 25 juli tot en met 15 augustus

24:00 uur via de genoemde website eenvoudig een bod uitbrengen. Het bod moet tenminste vijftig euro bedragen. De hoogste bieder wint en ontvangt hiervan kort na 15 augustus 2021 een bericht om het werk af te halen tegen contante betaling. Er worden 20 procent veilingkosten in rekening gebracht, die ten goede komen van het Jenevermuseum.

Theo Gootjes kwam in beeld als ‘kunstenaar van het jaar’. Hij vervaardigde het etiket voor de z.g. Vriendenfles. Dat is een speciale uitgave van het Jenevermuseum met een ontwerp van een Schiedamse kunstenaar. Op 16 mei mocht burgemeester Cor Lamers de eerste fles in het Jenevermuseum in ontvangst nemen. Ook deze gebeurtenis verliep door corona anders dan gewoonlijk. Op genoemde website is een uitgebreid interview met Theo Gootjes te vinden.

Omdat de gehele activiteit anders verloopt dan normaal, roepen de Vrienden van het Jenevermuseum belangstellende kunstliefhebbers op aan de digitale veiling mee te doen met de slogan ‘Koop Gootjes’.