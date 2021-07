Er komt in de toekomst een nieuwe fietsbrug over de Poldervaart. Nu moeten fietsers uit Vlaardingen die naar het ziekenhuis moeten een flink eind omrijden.

door Frans Assenberg

Milieubewuste Vlaardingers en anderen die zich op de fiets naar het ziekenhuis met de welluidende naam Franciscus Gasthuis en Vlietland begeven, nemen daartoe doorgaans het fietspad langs de metrolijn, bekend onder de naam Sportlaan. Dat is een prettige route.

Totdat op een dag halverwege die route een fel geel bord aangaf dat die route niet meer bestond. De letterlijke tekst luidt, het bord staat er

nog: ‘vanaf 23 nov. Permanent afgesloten’. Er staan vier taalfouten in!

Dijkje

Vreemdelingen in deze omgeving moeten nu maar zien in het hospitaal te geraken. De bedoeling is dat de fietsers via het spoortunneltje en de brug over de Poldervaart bij het schoolgebouw naar links rijden. Al doende geraakt men dan bij Franciscus. Je moet het maar weten. Geen omleidingsroute, geen informatie over het verdwijnen van het fietspad, wel een dijkje dat de wandelaar aldaar, ook degenen die slecht ter been zijn, maar moeten zien te passeren. Dat kan wel maar is voor slecht de ter been zijnde mensen een omweg.

Brug

Maar er is een plan! Een Schiedamse gemeentelijke woordvoerder laat desgevraagd weten dat er plannen zijn een fietsbruggetje over de Poldervaart te gaan bouwen: ‘Dit deel van de Sportlaan wordt ingericht als een zogeheten ‘Ecozone.’ De ecozone is daarom ingericht als een wandelzone met veel groen en water. Voor een optimale natuurbeleving is er voor gekozen om daarom het fietsverkeer definitief te verplaatsen naar de overzijde van de Poldervaart. Voor voetgangers en fietsers komt een nieuwe brug over de Poldervaart ter hoogte van het dijkje. Dit dijkje fungeert nu als voorbelasting voor de aan te leggen brug. Totdat deze brug is gebouwd kunnen fietsers gebruik maken van de huidige route via het tunneltje en de bestaande brug over de Poldervaart. Met de nieuwe brug krijgen fietsers en voetgangers een kortere en aangenamere route naar onder meer metrostation Nieuwland en Scholengemeenschap Spieringshoek.’

Communicatie

Vorige week liepen twee ter plaatse zijnde politieagenten heen en weer over het nieuw aangelegde voetpad, waar eerder het fietspad was met een opschrijfboekje. Erbij stonden twee dames de loop der dingen af te wachten. Kennelijk hadden zij op het voetpad gefietst. Een aanwezige journalist informeerde bij een agent of de dames in kwestie daarvoor een bekeuring in ontvangst konden gaan nemen. De agent gaf aan dat hij haar niet zou gaan bekeuren: ‘Dat gaat nergens over!’ Kennelijk vond ook hij de actuele situatie meer dan opmerkelijk. De zaak is dat het hier, zoals zo vaak, gaat om het opvallende gebrek aan effectieve communicatie van gemeentelijke zijde. Veel Vlaardingers die het ziekenhuis met een bezoek (moeten) vereren ergeren zich aan deze omleiding via de Poldervaart. Het zou dan ook een goede zaak zijn als de gemeente Schiedam er een taalkundig juist bord neerzet waarop uitleg wordt gegeven waarom het daar nu zo is. Tevens zou een tekening van de toekomstige situatie veel helderheid verschaffen. Nu moet deze krant voor gemeentelijke voorlichter spelen. Met veel genoegen overigens!