Zomerprogramma lekker bezig Schiedam

Op 19 juli start de zomervakantie in Schiedam, een mooi moment om met de activiteiten te beginnen. Lekker Bezig Schiedam heeft in samenwerking met verschillende partners een programma opgesteld voor jong en oud, op verschillende locaties in Schiedam. Zo zijn er twee keer per week sportieve middagen voor groep 3 tot en met groep 8, is er elke week een Urban Clinic voor 12+ en is er dagelijks een activiteit voor 55+.

Groep 3 t/m groep 8

De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen twee dagdelen per week terecht op Sportpark Willem-Alexander en Sportpark Harga voor uitdagende trainingen en clinics. Het programma is van 13.00 tot 16.00 uur. ‘In deze drie uur ga je drie verschillende sporten beoefenen. De kosten om deel te nemen zijn 3 euro per keer, inschrijven gaat via www.lekker-bezig-schiedam.jibbie.nl. Hier is ook het hele programma in de maanden juli en augustus te vinden.’

Zomerclinics 12+

Voor de tieners staat deze zomer in het teken van Urban Clinics. Deze toffe clinics zijn gratis en worden in samenwerking met Dock en Dr. Wooow georganiseerd. Denk aan BMX, freestyle basketbal en breakdance op verschillende locaties in Schiedam. Inschrijven is niet nodig, houd de website en social media van Lekker Bezig Schiedam in de gaten voor de activiteiten en locaties.

Activiteiten 55+

‘Op 19 juli is ook starten we het programma voor 55+. Van 10.00-11.30 uur bent u van harte welkom op de Maasboulevard bij DobbelFit. Hier ontvangt u meer informatie over het zomerprogramma en is er tijd voor gezelligheid en een bakje koffie. Deze zomer is er dagelijks wel iets te doen voor 55+. Meer weten? Kijk op www.lekkerbezigschiedam.nl of neem contact op met corn?@lekkerbezigschiedam.nl.