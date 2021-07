Feestweek op St. Willibrordus’Juf, dit is de leukste dag van mijn leven!’

Helaas geen schoolreis, Paasviering en Koningsdag voor de St. Willibrordusschool in de Gorzen, net als veel andere scholen in Nederland. Maar wel viert de school de Willi’s Zomerweek, die misschien nog wel leuker is. Iedere dag is er een nieuwe feestelijke activiteit en kunnen de 300 leerlingen genieten van een spetterende week met allerlei activiteiten.

Kosten noch moeite zijn gespaard. Een kermisdag, een grote disco, een vossenjacht in de wijk, een dansdag met als resultaat een grote schoolvoorstelling en zoals op de foto te zien een schuimparty van DJ Blijwin. De Willi’s Zomerweek was een verademing voor iedereen. ‘Vanwege het rare corona jaar konden veel activiteiten op de school niet doorgaan en daarom heeft ons team besloten om het schooljaar gezellig af te sluiten met de Willi’s Zomerweek”, vertelt Michelle Hoogland.

‘De activiteitenco?rdinator op onze school heeft deze week in elkaar gezet en heeft flink uitgepakt. Op de kermisdag konden de kinderen onder andere rijden op een skelter, snoep happen, slaan op de kop van Jut, klimmen en klauteren in het mobiele speelparadijs, popcorn eten, schminken, ballen vangen in de wervelwind en nog veel meer. Zelfs Roodkapje en Sneeuwwitje zijn nog even op bezoek gekomen. Op de foto is te zien dat de kinderen zich konden uitleven tijdens de schuimparty. Want wat is er nu leuker dan met je klas lekker te dansen in het schuim en daarna een lekker frietje te halen bij de frietkar?’

De kinderen vinden het fantastisch: ‘Juf, dit is echt de leukste dag van mijn leven’ (Tyson, 6 jaar) en ‘Wij zijn dankbaar voor deze geweldige week’ (Chloe, 9 jaar). Het is voor de kinderen, de ouders en het team een week om nooit meer te vergeten en heeft een na dit rare jaar een hoop goed gemaakt. Op naar schooljaar 2021-2022!’