Het Schiedams Koor zingt weer

Blije gezichten woensdagavond in de Dorpskerk aan het Noordeinde in Schiedam. De leden van het Schiedams Koor konden eindelijk weer zingen zoals het hoort, fysiek en in onze vertrouwde kerk.

‘Hopelijk betekent dit een einde aan de Jitsi Meet bijeenkomsten (wel gezellig natuurlijk). We waren nog niet compleet, maar volgende week begint de vakantie en 1 september gaan we dan eindelijk starten. Vind je leuk om te zingen, kom een keer vrijblijvend luisteren en/of meezingen. Meld je aan via het e-mailadres bij secretariaat@hetschiedamskoor.nl of loop gewoon eens naar binnen (we zijn er elke woensdag van 20.00-22.00). Op onze website hetschiedamskoor.nl is veel meer informatie te vinden.