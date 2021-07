Studenten sluiten lastig jaar af met twee mooie glossy’s

Examenstudenten van de opleiding Food & Lifestyle van Lentiz MBO LIFE College in Schiedam hebben hun MBO-schoolloopbaan feestelijk afgesloten met een presentatie van de door hen zelfgemaakte foodmagazines. Het afgelopen schooljaar vormden de laatstejaars studenten twee redacties, die beiden aan de slag gingen met een consumentenmagazine over voeding en leefstijl. Het resultaat? Twee mooie glossy’s: ‘Living on the Veg’ en ‘In the mood for Food”.

De magazines werden beoordeeld door een jury, bestaande uit Hilco Wagenaar (Communicatie- en eventmanager van foodbedrijf Royal Steensma) en Rianne de Graaf (directeur Lentiz | LIFE College). De jury besloot unaniem dat magazine ‘Living on the Veg.’ winnaar werd. De studenten uit de redactie van dit magazine kregen tijdens de magazinepresentatie een mooie prijs: een eigen persoonlijke magazinecover.

De magazinepresentatie vond plaats voorafgaand aan de diploma-uitreiking. Het waren dus twee feestelijke gelegenheden op ??n dag. De studenten mochten naast hun eigen magazine ook hun MBO-diploma ‘Vakexpert voeding & voorlichting’ in ontvangst nemen. In de opleiding Food & Lifestyle leren studenten hoe zij informatie over gezonde voeding en een gezonde levensstijl kunnen overbrengen op consumenten. Zij gaan als vakexperts van school. Het maken van het magazine was de eindopdracht van het vak marketing & voorlichting. Studenten Sanne Qualm en Ilse Lingen vormden de hoofdredactie van het winnende magazine ‘Living on the Veg. Zij kijken met plezier terug op het magazineproject. Sanne: ‘Ik vind het maken van het magazine een mooie ervaring. Doordat ik samen met Ilse hoofredacteur mocht zijn, heb ik ook geleerd om overzicht te houden over een groot project. Hierna ga ik door naar de HBO-opleiding Crossmediale communicatie.’ Student Ilse heeft andere plannen: ‘We hebben tijdens de opleiding niet alleen geleerd over voeding en communicatie, maar ook over het menselijk lichaam. Omdat ik dat interessant vind, ga ik na het MBO door naar de HBO-opleiding Fysiotherapie.’

Online samenwerken

Het afgelopen jaar stond in het teken van coronamaatregelen, ook in het onderwijs. Studenten werden behoorlijk op de proef gesteld, omdat zij op afstand samen moesten werken aan een groot project. De studenten lieten zich echter niet uit het veld slaan en hebben zich het afgelopen schooljaar onverminderd enthousiast beziggehouden met het schrijven van reportages, het maken van foto’s, het houden van interviews en het vormgeven van de magazines. Rianne de Graaf (directeur LIFE College): ‘Ik ben heel trots op de studenten. Ondanks coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande online lessen hebben zij een mooie prestatie geleverd.’ Jurylid Hilco Wagenaar: ‘Het is mooi om te zien dat studenten op zo’n jonge leeftijd al zulke mooie magazines kunnen maken. Hoewel Living on the Veg het winnende magazine is, zijn de studenten voor mij allemaal winnaars.’