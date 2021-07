Slotadvies Kindergemeenteraad: Een gemengde buurt zorgt voor begrip

Op maandagavond 12 juli was het zover: sinds lange tijd was de Aleidazaal weer even het domein van de Kindergemeenteraad Schiedam. Na twee jaar onderzoek, kennis opdoen en mening vormen, presenteerden de kinderen hun slotadviezen aan de gemeente. En wat voor een adviezen!

De Kindergemeenteraad is erin geslaagd om al haar onderzoek van de laatste twee jaar te verknopen met een breed thema: kansengelijkheid. Hoe zorgen we voor eerlijke kansen en een gelijke startpositie voor iedereen? Daar zijn goede en ambitieuze oplossingen voor bedacht, die samenkomen in de visie van de kinderen op de Stad van de toekomst.

Drie plekken

De kinderen ontdekten dat er drie plekken belangrijk zijn voor die goede startpositie: thuis, school en de wijk. Op die eerste twee gebieden hebben de meeste mensen in Schiedam weinig invloed, want problemen thuis, zoals armoede of gescheiden ouders, zijn vaak niet te voorkomen en de gemeente heeft niets te zeggen over wat je op school leert. Daarom richtte de Kindergemeenteraad haar adviezen vooral op de wijk, want in de wijk is iedereen gelijk en kan iedereen een helpende hand toesteken. Wat te denken bijvoorbeeld van de diverse wijk, waarin allerlei verschillende huizen voor verschillende mensen door elkaar staan?

Diversiteit

Als arm en rijk, jong en oud allemaal bij elkaar in de buurt woont, leren ze elkaar beter kennen en begrijpen. Zo krijgen mensen minder vooroordelen over elkaar en zal er dus minder discriminatie zijn. Ook kwamen de kinderen met het idee van een centrale plek in de wijk, waar alle voorzieningen die je nodig hebt bij elkaar zitten. School, de kinderopvang, de bibliotheek, het WOT... Iedereen weet het in een oogwenk te vinden en de drempel om er naar binnen te stappen en hulp te vragen is laag. Tot slot pleitten de kinderen voor meer (gratis) activiteiten waar iedere wijkbewoner aan kan meedoen. Op die manier zorgen we voor meer ontmoetingen, meer mogelijkheden om te ontdekken waar je goed in bent en wat je leuk vindt, en wordt de betrokkenheid vergroot.

Onder de indruk

Wethouder Patricia van Aaken was diep onder de indruk en werd erg enthousiast van de plannen. ‘Ik word hier heel blij van! En jullie hebben helemaal gelijk: diversiteit in de wijk is een enorme toegevoegde waarde. Het is ook leuk om allerlei verschillende mensen te leren kennen, dat vergeten mensen wel eens.’ Ze voegde eraan toe dat ze de adviezen absoluut met haar mede-wethouders zou bespreken. Natuurlijk hebben de kinderen nog veel meer goede plannen en ideeën bedacht. Die zijn allemaal na te lezen in de Goed nieuws-krant, die de Kindergemeenteraad samen met de Kleine Ambassade heeft gemaakt. De krant wordt als onderdeel van een speciaal ontwikkeld lespakket uitgedeeld in de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Schiedam.

Ook is hij te vinden op het Stadskantoor, in het Wennekerpand en in de bibliotheek. En voor wie daar achter het net vist, is hij ook nog digitaal beschikbaar via https://www.dekleineambassade.nl/lesmateriaal/kindergemeenteraad-schiedam-goed-nieuws-krant.