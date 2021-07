Elf kunstenaars opzoek naar ‘het niet waarneembare’

Zomaar weer eens een performance tijdens de opening van een tentoonstelling. Zondagmiddag konden Ron Blom en Vera Witleer-Whistler hun sjamanistische performance ‘being present’ buiten op straat opvoeren. Een sjamanist beïnvloedt de bovennatuurlijke wereld om boze machten te verdrijven, maar dat lukte in de fysiek waarneembare wereld in de Boterstraat ook heel goed.

Door Kor Kegel

Er was een grote opkomst bij Ruimte in Beweging, waar willem van hest (met kleine letters) de nieuwe expositie van Stichting KunstWerkt opende. De tentoonstelling laat de resultaten zien van het onderzoek dat elf kunstenaars deden naar wat er meer is tussen hemel en aarde. Ze tastten af wat de zin of onzin is van meditatie en yoga en hoe mensen spiritualiteit kunnen ervaren, in de oosterse wereld doorgaans op andere wijzen dan in de westerse.

De expositie, getiteld ‘one step beyond’ (met kleine letters), toont beeldende kunst die voelbaar sympathiek staat tegenover de astrale wereld – niet voor niets prijkt een werk van Marita Beukers op de flyer van de tentoonstelling – maar een enkel object suggereert ook wel dat er de draak mee wordt gestoken. Wat de bedoeling ook is, je wordt wel wakker gehouden door die ene stap voorbij het waarneembare.

Dat ‘one step beyond’ (en ook willem van hest) niet met hoofdletters wordt geschreven, duidt op een anti-hiërarchische kijk op het leven. Niets is in zijn aanwezigheid hoger dan alles. Alle wezens zijn gelijk. Alles is trilling en alles interfereert. Een bekende kunstenaar die zijn naam ook in undercast schrijft is herman de vries en het valt hem toe dat hij 90 jaar werd op de dag dat de expositie bij KunstWerkt werd geopend.

‘one step beyond’ is een expositie met bepaald meer dan een openingshandeling en het afsluitende kunstenaarsgesprek. De kunstwerken geven aanleiding tot nadere beschouwing en ervaring opdoen. Aanstaande zondag is er om 11.30 uur een yogaworkshop van Dorine van der Beek, die om 14.00 uur deelneemt aan een gesprek met enkele exposanten, qi gong-instructeur Leen Steen en kunsthistoricus Cilia Batenburg. Zondag 25 juli om 11.30 uur laat Leen Steen de belangstellenden kennismaken met qi gong en laat hij zien hoe je deze Chinese leer kunt aanwenden ten behoeve van je mentale en fysieke gesteldheid. Om 14.00 uur ontvouwt predikante Ilse Hogeweg haar gedachten over westerse en oosterse spiritualiteit. Daarna staat de premi?re op het programma van de film ‘one step beyond’, gemaakt door Ron Blom, en is er ook de presentatie van het gelijknamige boek. Het is een sociaal-cultureel project over het niet-alledaagse bewustzijn.

De finissage is zondag 1 augustus met taart en muziek. Om 13.30 uur speelt jazztrio B10 met zanger Hans van den Hooven, Henk Scheepstra aan de piano en Laura van Dijke op dwarsfluit. Om 14.00 uur is er een taartproeverij, waarbij de etalage-expositie ‘Beeldige Taarten’ bij Pita Delicatessen aan de Hoogstraat 68-72 de inspiratiebron is. Om 15.30 uur spreekt KunstWerkt-voorzitter Arjen Baas een column uit over ‘God is liefde’. En om 16.00 uur speelt B10 weer en wordt de Beeldige Taarten-trofee uitgereikt.

Deelnemende kunstenaars zijn Judith Aardse, Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, Ilona Bruins, Kaije Feenstra, willem van hest, Hans van den Hooven, Ben Metz, Magriet Mostert en Vera Whistler-Witleer. Hun werk is te zien op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur aan de Boterstraat 81.