Schiedam was in de tijd van de trekschuiten al ‘internationaal’

Het is een verstandige beslissing geweest van het Fonds Historische Publicaties Schiedam om een financi?le bijdrage te leveren aan de Atlas van de Trekvaarten. Dit prachtige boek verhaalt over het goederen- en personenvervoer te water in Zuid-Holland in vorige eeuwen, maar Schiedam heeft er een bijzondere positie in gekregen.

Het is een verstandige beslissing geweest van het Fonds Historische Publicaties Schiedam om een financi?le bijdrage te leveren aan de Atlas van de Trekvaarten. Dit prachtige boek verhaalt over het goederen- en personenvervoer te water in Zuid-Holland in vorige eeuwen, maar Schiedam heeft er een bijzondere positie in gekregen.

Door Kor Kegel

Het is een atlas zoals je die mag verwachten. Groot formaat, harde kaft en op de voorkant een plattegrond, een luchtfoto en een landschapsschilderij. Je komt meteen in de stemming. Uitgeverij Thoth in Bussum heeft in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland een waardevol boek uitgebracht, minstens zo monumentaal als vier jaar geleden de indrukwekkende Atlas van de Schie.

Trekschuiten, door paarden op de kade voortgetrokken onder toezicht van jagers, vervoerden voornamelijk bevrachting maar personen konden tegen betaling ook mee. Een plaatsje in de roef was duurder dan een plekje tussen de te vervoeren goederen in het ruim. De roef was voor binnenschippers het woongedeelte, te vergelijken met de kajuit op een zeeschip. De Atlas van de Trekvaarten vermeldt hoeveel stuivers je kwijt was voor een plekje in de roef. Best een flink bedrag voor die tijd. Per trekvaart kon het tarief verschillen.

Het is een buitengewoon interessant boek, die atlas. Ook als je de geschiedenis van de trekvaarten niet zo boeiend vindt, kom je boeiende feiten en zelfs commentaar tegen. De auteur van het hoofdstuk over de trekvaart van Schiedam naar Delft is historicus Ad van der Zee en hij gaat in op de stiefmoederlijke behandeling van de Schie toen de stad Schiedam zich uitbreidde met nieuwbouwwijken in het noorden. Ooit was de Schie de levensader van de stad voor wat betreft de handel met het binnenland. Daarnaast bestond Schiedam goeddeels van de haringvisserij, totdat de jeneverindustrie opkwam. Omdat ook de scheepswerven aan de Nieuwe Maas voor werkgelegenheid zorgden, verloor de Schie aan economische betekenis. Zo kon er zonder enig protest van de binnenvaart een spoorbrug worden gebouwd met idioot lage doorvaarthoogte. Ad van der Zee ziet in Schiedam tekenen van herstel, de ‘Stad aan de Schie’ hervindt vorm, en misschien dat het varen over de Schie weer eens net zo aantrekkelijk wordt als in de tijd van de trekschuiten.

Twee eeuwen geleden was de trekschuit het voornaamste ‘openbaar vervoer’ in de laag gelegen delen van Nederland. Dagelijks vervoerden ze duizenden passagiers tussen de Hollandse steden, vaak met een vaste dienstregeling. Schiedam investeerde net als Leiden, Gouda en de grotere steden in de aanleg van jaagpaden, bruggen, tolpoorten en wachthuisjes. Voor buitenlandse reizigers was de trekschuit een must. Nergens anders was het personenvervoer te water zo goed georganiseerd en in de Atlas wordt opgemerkt dat je de trekschuit de Intercity van de Gouden Eeuw zou kunnen noemen. Een schrijver als Nicolaas Beets juichte echter de uitvinding van de spoortrein toe en inderdaad, binnen enkele decennia had het treinverkeer geheel de trage trekschuiten verdrongen. Dat speelde zich halverwege de negentiende eeuw af. Je kunt aan het traject van de Oude Lijn (tussen Dordrecht en Leiden) zien dat deze spoorbaan met de binnenvaart ging concurreren en dus een parallelle route volgde. Zonder trekvaarten had het spoornet van Nederland er anders uit gezien. Er gingen vanuit Schiedam veel trekschuiten. Net als nu op railgebied had Schiedam een strategische positie in het internationale verkeer. De Atlas van de Trekvaarten is samengesteld door Marloes Wellenberg en Ad van der Zee en telt 192 pagina’s met 200 illustraties. De prijs is € 29.95, maar over drie maanden wordt de atlas vijf euro duurder. De Vlaardingse inhoud is grotendeels verzorgd door Midden-Delflandkenner Jacques Moerman en cultuurhistoricus Lisanne van den Bulk.