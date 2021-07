Schiedamse honden te zien in de Erker

De expositie ‘Schiedamse Honden’ in de Erker wordt op woensdag 7 juli opgebouwd. Alle honden kunnen bewonderd worden, binnen en buiten. Op ‘alle’ ramen van de Erker komen grote foto’s te hangen, waardoor de honden van buitenaf te zien zullen zijn. De honden hangen op verschillende hoogtes en dankzij de medewerking van Ina Blans (bedrijfsleider van de Erker) mogen de wissellijsten binnen gevuld worden met prachtige Schiedamse honden. Ook zijn de verhalen over de honden te lezen. De honden zijn dus de hele maand juli dag en nacht te bewonderen voor iedereen aan de Jan van Avennesstraat 32 in Schiedam.

Schiedam West bewoonster Roos Knoppert (vormgever B&R) en fotograaf Bob Goedewaagen startten eind 2020 het kunstproject ‘Schiedamse Honden’. Opzet van het project was om door middel van een Facebookpagina en een foto-expositie in de wijk verschillende hondenbezitters van Schiedam West met elkaar te verbinden. De hondenbezitters werd gevraagd om het verhaal over hun hond te delen en te omschrijven wat de hond voor hen betekende in tijden van corona. Uit vele tientallen aanmeldingen kozen Roos en Bob de mooiste verhalen uit en vereeuwigde de geselecteerde honden op de gevoelige plaat.

De shoot leverde 24 portretten op, die in de maand juli op de ramen van Wijkcentrum de Erker zullen prijken. Met speciale dank aan Ina Blans, bedrijfsleider van de Erker, waarmee we eerder ook al samenwerkten voor verschillende edities ‘Raamgedichten’, Ook de trouwe viervoeter van Ina is te zien in de tentoonstelling. Alle verhalen achter de Schiedamse Honden zijn na te lezen op de facebookpagina van het project. Wellicht komt het project in de toekomst nog naar andere wijken.

Ontmoeten

Op zaterdag 10 juli van 14.00 tot 18.00 uur kunnen Schiedammers van Schiedamse Honden elkaar weer ontmoeten in de Erker. “Komen jullie dan ook, met jouw hond? Dan drinken we een drankje en praten we even bij. Nog een leuk nieuwtje; We zijn uitgekozen door “Publieke Werken” met de foto van hond Bep! Naast 600 andere posters hangt ‘onze hond Bep’ in de Maastunnel en later op andere plekken in Rotterdam, ga vooral kijken!”, laat Ina Blans weten. Houd facebookpagina Schiedamse Honden in de gaten, voor updates.