Lekker ouderwets struinen

Ingezonden door Bart Bos

Eindelijk was het weer mogelijk na de maandenlange lockdown, snuffelen op de rommelmarkt. Enigzins onwennig betraden de koopjesjagers en schatzoekers weer het terrein van zoldervondsten en spulletjes van oma. Maar na het opsnuiven van de eerste voor hun bekende muffige luchtjes kwam het jagersgevoel al snel terug en gingen alle remmen los om dat ontbrekende stukje van de verzameling, het leuke vintage zomerjurkje of wellicht die nooit ontdekte Rembrandt te vinden. Voor de fanatieke snuffelaars was het even wennen om zich aan de RIVM regels zoals de eenrichtingsverkeer te moeten houden, deze zijn gewend kriskras van kraam naar kraam te rennen, maar tegenstribbelen deed niemand, tenslotte was een ieder al zo blij als een kind met de mogelijkheid om weer ouderwets te mogen struinen langs de kramen.’