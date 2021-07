Wiegman schenkt Stedelijk Museum een sculptuur

Kunstenaar Diet Wiegman (77) heeft een sculptuur geschonken aan het Stedelijk Museum Schiedam. Zijn installatie is een zelfportret van dingen en kunstwerken, fragmenten uit allerlei periodes, vanaf 1966. Reis in de tijd (2020) is tot en met 4 juli 2021 te zien in de pop-up tentoonstelling ‘Toch maar mooi gemaakt’ bij het kunstenaarscollectief KunstWerkt in Schiedam.

Wiegman woont al zijn hele leven in Schiedam. Hij exposeerde verschillende keren in het museum, vier jaar geleden nog zijn schaduwwerk. ‘Heel fijn dat dit werk over mijn hele periode als kunstenaar nu een goede plek krijgt”, zegt Wiegman. ‘Het is bijzonder dat we het nu kunnen toevoegen aan de collectie”, vult directeur Anne de Haij aan. ‘Het museum heeft verschillende werken van Wiegman. Dit verwijst daarnaar en bevat ook een fragment van een werk dat in 1967 tijdens zijn eerste tentoonstelling bij ons was te zien.’

Reis in de tijd bestaat uit verschillende materialen en delen van kunstwerken met in het midden een goud gespoten afgietsel van Dietman zelf van circa 20 jaar geleden. Je ziet keramiek en glaswerk. Dat laatste kwam tot stand in samenwerking met de Glasfabriek in Leerdam, waar Wiegman samenwerkte met een meesterglasblazer. Het werk bevat ook schetsen en tekeningen. Het oudste fragment komt van een koperen plastiek die Wiegman in 1967 in het museum exposeerde. Hij kwam toen net van de academie.