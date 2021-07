Schiedam eert veteranen op Nationale Veteranendag

Door Kathy Huitema

Schiedams veteraan mevrouw Elisabethe Ramos Fortes (49) hees samen met burgemeester Cor Lamers bij de ruïne de Veteranenvlag. Deze vlag wapperde de hele dag als symbool van verbondenheid en waardering voor alle veteranen. Lamers: ‘Ook dit jaar had ik deze dag graag met alle Schiedamse veteranen willen vieren. Net als vorig jaar is een grote samenkomst in verband met de coronacrisis nog niet mogelijk.’ De burgemeester hecht er belang aan dat Veteranendag niet onopgemerkt voorbij gaat en bezorgde alle Schiedamse vetranen een pakketje met typisch Schiedamse producten en een witte anjer in een vaasje. In Nederland is in 2005 de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van erkenning en respect voor Nederlandse veteranen.

Mevrouw Ramos Fortes: ‘Ik ben opgegroeid in Schiedam. Vroeger keek ik graag naar de tv-serie M*A*S*H. Ik dacht: dat wil ik ook! In 1991 betrad ik de poorten van het opleidingscentrum geneeskundige dienst in Hilversum. Na een pittige periode van schuttersputjes graven en LOTUS-wonden verzorgen legde ik daar de eed af en begon ik mijn avontuur als soldaat. Ik heb de wereld gezien. Vier missies gedraaid in voormalig Joegoslavië, Kosovo, Afghanistan en Somalië. Ik ben acht keer tante geworden en vraag binnenkort op mijn 50e verjaardag of ik eindelijk met alle acht op de foto mag. Een paar jaar geleden werd ik benaderd namens de burgemeester: of ik naar de Veteranendag in Schiedam wilde komen. Het was een dag om nooit te vergeten. De tweede keer ben ik zelfs tijdens een oefening in Duitsland even heen en weer gereden. Veteranendag heeft voor iedereen een bijzondere betekenis. Voor mij is het een manier om ook andere veteranen te eren. Velen zijn de 70, 80 en 90 gepasseerd maar hoe mooi is het hun verhalen te horen. En om hen een hart onder de riem te steken en te blijven bedanken. Zij motiveren mij ook om het beste uit mezelf te blijven halen. Ik ben trots dat Schiedam ons elk jaar uitnodigde om samen te komen. Oud en jong, samen, onder genot van de wereldberoemde blauwe hap, met een muziekje op de achtergrond. De groepsfoto als blijvende herinnering. Is het bijzonder dat een vrouwelijke veteraan wordt uitgenodigd om de vlag te hijsen? Nee hoor. Sinds de eerste week in het leger heb ik één ding geleerd. Bij mannen… lees ook vrouw. Sindsdien ben ik gewoon een van de mannen. Ik dank Schiedam voor de goede zorgen voor onze veteranen en de eer om dit jaar de vlag te mogen hijsen.’