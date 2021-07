Historisch wandelen in juli

Langs de Vesten van Schiedam, zondag 4 juli, 14.00 uur, vetrekpunt OoievaarsbrugMet de Ooievaarsbrug als vertrekpunt volgt deze wandeling de grenzen van de stad zoals Jacob de Gheyn die in 1598 in kaart heeft gebracht. Tijdens de wandeling verkennen we met elkaar wat er ten opzichte van de plattegrond van 1598 is veranderd en welke zaken hetzelfde zijn gebleven. Dorpswandeling Kethel, zondag 18 juli, 14.00 uur, vertrekpunt ‘t Oude Raedthuys. Deze wandeling gaat vanaf ‘t Oude Raedthuys (Schiedamseweg 26), langs dorpsboerderijen, negoties en bewoners van de rond 1900 nog zelfstandige gemeente Kethel. Duur van de wandelingen en groepsgrootte. Alle wandelingen duren 1 tot 1,5 uur. De vereniging beperkt de groepsgrootte tot maximaal 8 personen om de 1,5 meter-regel te kunnen handhaven. Bij meer aanmeldingen wordt een nieuwe groep gemaakt.

Leden van de Historische Vereniging Schiedam betalen €2,- en niet-leden €5,-. Omdat we nog te maken hebben met Corona-regels is aanmelding voor deze wandelingen verplicht. Deelnemers kunnen zich aanmelden door een bericht te sturen naar Monique Baptist: KaraokeMo2@hotmail.com.

De Historische Vereniging Schiedam denkt graag mee over een leuk uitstapje voor families, vrienden, collega’s, verenigingen of ander gezelschappen. De vergoeding die hiervoor wordt gevraagd, is bescheiden en hangt af van de omvang van het gezelschap. Stuur een berichtje naar Nico de Vries: vrie2023@planet.nl.. Alle activiteiten van de Historische Vereniging Schiedam vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM. Zie hiervoor: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.