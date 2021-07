Vereeuwigd worden in een Tange kunstwerk

No 1 (no one) / No.1 (number one). Jezelf in een kunstwerk laten schilderen. Hoe bijzonder is dát? Onder de titel No.1 werkt Jacques Tange aan een enorm schilderij, waar een plek is voor iedereen die dat maar wil. ‘Het idee achter het kunstwerk is, dat iedereen in zijn of haar leven te maken krijgt met afwijzing’, legt Jacques uit. “Omdat je lelijk of juist mooi gevonden wordt, omdat je moslim of christen bent, omdat je wel of niet succesvol bent: iedereen heeft wel een reden om de ander uit te sluiten. De afgewezenen zijn echter geen no-one, maar number one.Door portretjes van willekeurige personen in het schilderij te verwerken, wil ik aantonen dat je altijd voor jezelf moet kiezen. Jij bent belangrijk, ook al wijst een ander je af. Uiteindelijk zijn we allemaal zelf het centrum van het universum. Dit moet echt het schilderij van de hoop worden. Zo van, laat je niet kisten. We hebben namelijk allemaal onze kwaliteiten.”

Voor € 100,- maakt Jacques Tange jou onsterfelijk. Hoe werkt het? Stuur een selfie/foto op (‘en face’) en geef wat informatie over jezelf. Bijvoorbeeld wat je beroep is, wat je passie is en wat je belangrijk vindt in het leven. Aan de hand van de foto’s en de informatie schildert Jacques jouw portret (uiteraard in zijn eigen stijl, dus verwacht geen afspiegeling van hoe je er werkelijk uitziet). Je hoeft dus niet in het atelier te poseren. Vervolgens krijg je een professionele foto van jouw portret opgestuurd naar je adres én na de onthulling een foto van het complete schilderij. Iets voor jou, zo’n portret in een nieuw werk van een gerenommeerd beeldend kunstenaar?

Schrijf je in door een mail te sturen naar info@jacquestange.com, met vermelding van:> voor- en achternaam,> adres/postcode,> korte omschrijving van jezelf,> vergeet niet om een foto van de voorkant van je gezicht mee te sturen. Na ontvangst krijg je van ons een bevestiging en een factuur toegezonden. Wacht niet te lang, want er zijn niet meer dan 480 ‘vierkantjes’ beschikbaar!