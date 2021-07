Nieuw: Schiedam ontdekken op waterfiets

SCHIEDAM - Van sup tot fluisterboot en van sloep tot waterfiets. Schiedam is vanaf het water adembenemend mooi. Oude pakhuizen spotten, historische gevels bekijken, zwaaien naar mensen op de kade. Vanaf juli tot en met september is S’DAM ook te verkennen met een waterfiets. De waterfietsen komen in de Oude Sluis te liggen bij het Zakkendragershuisje, wat als uitgiftepunt gaat dienen.

Op een waterfiets navigeer je makkelijk en op je eigen tempo door de havens van Schiedam. JJ’s H2o fietsen is in samenwerking met de gemeente Schiedam een pilot-traject gestart voor de verhuur van waterfietsen. Vanaf juli t/m eind september kunnen de waterfietsen gehuurd worden. Er kunnen maximaal 6 personen op 1 waterfiets. Meer informatie over de verhuur van de 5 waterfietsen en reserveren? Bel met JJ’s H20 fietsen 010-4266166 of stuur een mail naar contact@jjlunchencatering.nl en bezoek www.sdam.nl/nieuws. Heerlijk gewaterfietst? Strijk daarna neer op een van de vele Schiedamse terrassen of struin door de winkelstraten.

Bij S’loep Schiedam bepaal je zelf waar jij aan wal gaat. Maak een onvergetelijke tocht en kies zelf een rondvaart en arrangement. Meer informatie en reserveren, www.sdam.nl. Stand Up Paddle is hét uitje voor sportievelingen. Ga mee suppen met WhaSUP en paddle onder bruggetjes door, bekijk ondertussen bijzondere gevels en sup langs terrassen, waar je na het suppen fijn neerploft voor een verfrissende Gin & Tonic. Meer informatie www.sdam.nl. Liever op een rustig en ‘fluisterend’ vaartje door de havens? Reserveer dan je plek in de fluisterboot of huur de loungeboot. Meer informatie www.sdam.nl/fluisterboot of www.sdam.nl/huurboot.. Schiedam heeft meerdere manieren om de stad vanaf het water te ontdekken. Schiedam is te bereiken via de Schie of vanaf de Nieuwe Waterweg. Meer vaarinformatie is te vinden op www.sdam.nl/vaarinfo. De 1,5 meter afstandIedereen moet zich op en rondom het water in Schiedam in deze tijd veilig kunnen voelen. Daarom worden de waterfietsen na ieder gebruik schoongemaakt. Ook wordt ervoor gezorgd dat in-uitstappen veilig kan gebeuren. Meer informatie over Schiedam? Bezoek www.sdam.nl of de social media Facebook, Instagram(#UITINSDAM), Twitter of YouTube van S’DAM.