De Slag Om De Schelde en andere films bij Wenneker Cinema

SCHIEDAM - De Slag Om De Schelde. Met: Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Tom Felton. November’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid. Centraal in de film staat de ‘De Slag om de Schelde’ die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant en waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten. Deze slag was beslissend voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog en staat bekend als één van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa.

La dea fortuna. Met: Stefano Accorsi, Silvia Ranfagni, Gianni Romoli.Alessandro en Arturo zijn al meer dan vijftien jaar samen. De passie is een beetje uit de relatie geraakt en ze praten zelfs over uit elkaar gaan. Dan staat op een dag Alessandro’s beste vriendin Annamaria voor de deur. Ze is ziek en moet voor onderzoek een paar dagen naar het ziekenhuis en vraagt of ze op haar dochter en zoontje willen passen. De komst van de twee kinderen zet hun dagelijkse ritme compleet op de kop, maar de liefde en verantwoordelijkheid voor de twee zorgt ook voor een onverwachte wending in hun leven. Regisseur Ferzan Özpetek is bekend geworden door o.a. het prachtige Hamam, Il Bagno Turco.

David Byrne’s American Utopia. Met: David Byrne. Regisseur Spike Lee documenteert de briljante en tijdloze Broadway-show uit 2019 van voormalig Talking Heads-frontman David Byrne, gebaseerd op zijn gelijknamige, meest recente album en tour. Het uitbundige en intrigerende concert American Utopia van David Byrne verlichtte vorig jaar Broadway met Byrnes kenmerkende, ritmische en inspirerende nummers. Hij werkte hiervoor met een levendige, nieuwe band en dansers uit de hele wereld en transformeerde zijn muziek in een tegengif tegen de polarisatie in Amerika en de rest van de wereld. Spike Lee bracht het theaterstuk naar het grote doek als een oproep om met elkaar te verbinden, ongelijkheid te bestrijden en om het leven te vieren. Met onder andere Talking Heads-klassiekers als “Burning Down the House”, “Road to Nowhere” en “Once in a Lifetime”.