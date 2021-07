Kijkje nemen op allerlei locaties op Midden-Delfland Dag

Zaterdag 19 juni is het weer Midden-Delfland Dag. Verrassend Midden-Delfland is het thema.

SCHIEDAM - Polder Schieveen, Kethel/Schiedam en Schipluiden zetten hun beste beentje voor. De aftrap is bij de Belevenisboerderij Schieveen met de presentatie van de speciale Midden-Delfkrant, getiteld Ode aan Midden-Delfland in Woord & Beeld en de Visie van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Rekening houdend met de maatregelen is er genoeg te zien en te beleven, met name voor kinderen. Locaties zijn de Belevenisboerderij, het NME milieucentrum, de Groene Raat met haar voorbeeldtuinen, speelpolder Het WIJland en de Boshoek, alle in Schiedam Kethelpoort. En verder doet de Babbersmolen mee (Schiedamsedijk 2a). De Historische Vereniging Schiedam en theeschenkerij ‘t Kethelhuys organiseren wandelingen door het dorp Kethel. Kijk voor meer informatie en activiteiten op de website www.middendelflandvereniging.nl.