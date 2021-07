SCHIEDAM - Waar een deel van Nederland sceptisch is over het Nederlands Elftal, geloven ze bij Ped’s Sports Centre wel in de Europese Titel. Nog voor aanvang van de tweede wedstrijd van oranje trainden daarom alle jeugdgroepen van Peds in het oranje, zowel de Jiu-jitsu en Judo Jeugd. Meester Patrick Lagerwaard heeft zelfs zijn hele pak oranje!