Inner Wheel Schiedam zeventig jaar

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – International Inner Wheel is een internationale serviceorganisatie, wereldwijd actief in meer dan honderd landen. In 1924 opgericht in Engeland. Nederland volgde in 1949. Hier zij er 65 clubs, verdeeld over drie districten. Oorspronkelijk is het een serviceclub voor de echtgenotes van Rotarians. Dat is tegenwoordig geen verplichting meer, zegt Lara Melkert, president van Inner Wheel Schiedam. Ze is de geschiedenis ingedoken samen met Sophie van den Berg, die president was in het seizoen 1997-1998 en in het seizoen 2015-2016. Het begon als Inner Wheel Schiedam-Vlaardingen, opgericht in 1951 door zestien echtgenotes van leden van de Rotaryclubs in Schiedam en Vlaardingen. De club kende direct een grote bloei en bestond al gauw uit zeventig leden.

Het was een heel actieve club met veel activiteiten. Behalve gezelligheid was er maatschappelijke betrokkenheid. De dames waren geëngageerd. IW Schiedam had een handwerkclub, boekenclub en museumclub. Er waren koffieclubs, gevormd door zes tot acht leden voor kleinschalige contacten. Het aantal leden werd uiteindelijk te groot. Er vond een splitsing plaats in 1984, maar nog jaarlijks kwamen Schiedam en Vlaardingen bij elkaar op bezoek. In 2002 was er, doordat veel potentiële leden een baan hadden, behoefte ontstaan om voortaan ’s avonds bijeen te komen. Lara Melkert: “Er was de vrees dat vooral de oudere leden zouden opzeggen, maar zij vonden het juist geweldig. ’s Avonds op stap en niet zelf koken! Er meldden zich tien aspirant-leden.” De rode draad in de bijeenkomsten van Inner Wheel was dat het telkens om de sociale vraagstukken van die tijd ging. In de jaren vijftig van vóór de emancipatie was dat de vraag of je iemand anders op je kind mocht laten passen, indien je als vrouw een betrekking zou aanvaarden. In de jaren zestig stond de vraag centraal hoe om te gaan met ‘Ik, Jan Cremer’, een boek dat voor opschudding zorgde door de vrije moraal. In die jaren kwam de televisie in steeds meer huishoudens, wat ten koste ging van schouwburgbezoek.

Inner Wheel verdiepte zich in de jaren zeventig in de gezinshereniging van Turkse gastarbeiders, in de jaren tachtig in ‘het gezag’ in een veranderende samenleving, in de jaren negentig in de sociale vernieuwing. Er kwamen een wandel-, een reis-, een bridge- en zelfs een beleggingsclub. Er werd elk jaar een goed doel gekozen waarvoor geld ingezameld werd. Lara toont een trots bezit van Inner Wheel Schiedam. De huidige presidentsketting telt twintig naamplaatjes van vorige presidenten; elk seizoen is er een bestuurswissel. Op het oude lint staan de namen van de eerste vijftig presidenten en dat was te zwaar geworden om te dragen.