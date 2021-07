Kunst kijken, beleven & kopen tijdens Open Ateliers Schiedam

SCHIEDAM - Ruim 30 ateliers en galeries openen in het weekend van 26 & 27 juni tussen 11.00 en 17.00 uur hun deuren tijdens Open Ateliers Schiedam. Het is dé gelegenheid om dan met de kunstenaars persoonlijk kennis te maken en hen aan het werk te zien. Laat je verrassen door de variëteit aan kunstwerken, leer meer over de fascinaties van de kunstenaar, de werkwijze en hoe materiaal wordt gebruikt. Er valt veel moois te ontdekken!

Extra leuk is dat er tijdens dit weekend een kunstverloting plaatsvindt. Elke kunstenaar selecteert een werk dat meedoet in de verloting. Bij Stichting KunstWerkt op de Boterstraat 81 kun je een sticker met nummer ophalen die je vervolgens bij je favoriete kunstwerk kunt plakken. Op zondagmiddag is de trekking bij Stichting KunstWerkt; alle geplakte nummers doen mee in de loterij dus elke bezoeker heeft evenveel kans om te winnen. Wie weet ga jij straks met een mooi kunstwerk naar huis! Het idee achter Open Ateliers is om bewoners van Schiedam en omgeving op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de beeldend kunstenaars en hun werk. Tijdens het Open Ateliers Weekend worden o.a. foto’s, tekeningen, ruimtelijk werk, keramiek en schilderijen geëxposeerd. Het onderwerp, fantasievol of realistisch, de keuze van het materiaal en de wijze van uitvoeren zorgen voor een interessante route.

De ateliers die open zijn staan op een plattegrond die te vinden is op de website: www.openateliersschiedam.nl en is verkrijgbaar op diverse locaties in het centrum. Praktische informatie: Data: 26 en 27 juni: Open Ateliers Weekend. Locatie: Schiedam Centrum, Oost, West, Zuid. Algemene informatie: www.openateliersschiedam.nl en www.landelijkatelierweekend.nlPlattegrond: www.openateliersschiedam.nl en op diverse plekken in het centrum (I-PUNT S’DAM en winkels)Boekje: te verkrijgen bij KunstWerkt op de Boterstraat 81 en bij de deelnemende kunstenaars. Voor wie: alle leeftijden. Kosten: gratis. Open Ateliers Schiedam is een initiatief van Stichting KunstWerkt en een samenwerking met Stichting Mooi Werk, bureau voor cultuurparticipatie & kunsteducatie. Dit is het 3e jaar dat deze organisaties samenwerken en een oude traditie in ere hebben hersteld.

Stichting KunstWerkt verenigt sinds de jaren negentig een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In Ruimte in Beweging organiseert de stichting per jaar een tiental tentoonstellingen en daaraan gerelateerde activiteiten. De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek. Stichting Mooi Werk is het expertisecentrum voor cultuureducatie (en cultuurparticipatie) in Schiedam. We bevorderen kunst- en cultuureducatie, zowel binnen- als buiten schooltijd. We treden op als verbinder tussen scholen en culturele aanbieders.