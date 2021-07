Nieuwe Schiedammers krijgen Schiedamse kunst

SCHIEDAM - Mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Schiedam komen wonen, krijgen dit jaar een ingelijste print voor in hun nieuwe huis.

Het zijn werken van een Schiedamse kunstenaar uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam. Tijdens Wereldvluchtelingendag op zondag 20 juni 2021, ontvingen de eerste gezinnen hun welkomstcadeautje uitgereikt in de Sint Janskerk in Schiedam. De actie is een initiatief van VluchtelingenWerk Schiedam en omarmd door het museum. ‘We zijn graag een museum voor geboren en getogen Schiedammers én nieuwkomers’, zegt Dorien Theuns, Stadsprogrammeur van het Stedelijk Museum Schiedam. ‘Samen maken we de stad en geven we deze nieuwe Schiedammers graag een warm welkom.’

‘Voor mensen die gedwongen alles achterlaten en vluchten op zoek naar veiligheid is het gevoel van welkom zijn belangrijk’, zegt Juan Heinsohn Huala van VluchtelingenWerk Schiedam. ‘Dan voel je: niet de hele wereld is tegen jou. Dat hebben wij als familie ook meegemaakt, nadat we uit Chili moesten vluchten.’ Hij hoopt dat mensen het welkomstcadeau in hun woning ophangen. Drie Schiedamse kunstenaars werkten eraan mee: Inge van Haastert, Sjef Henderickx en Sarah van der Pols. Op elke print hebben ze hun handtekening gezet. ‘Via de kunst leren de Schiedammers elkaar kennen’, zegt Heinsohn Huala. VluchtelingenWerk Schiedam probeert nieuwkomers de culturele rijkdom van Schiedam te laten ontdekken.

De nieuwe Schiedammers kregen de print in de Sint Janskerk in Schiedam. Daar bezochten ze ook de Stadscocon, een gigantisch kunstwerk van Florentijn Hofman. Je kunt deze groene oase tot en met 12 september 2021 gratis bezoeken. Boek wel een gratis ticket via de website van het museum, dat zijn nog even de coronaregels.