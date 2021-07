Welpen van de Taizé groep op kamp

do 17 jun 2021, 9:57

SCHIEDAM - De welpen van de Taizé Groep zijn in het weekend van 12 juni een weekend kamp geweest. De kinderen hebben voor het eerst twee nachtjes in een tent mogen slapen bij het Staelduinse Bos. Zij vonden dit erg spannend maar hebben zich er dapper doorheen geslagen. Als thema hebben de welpen de Avatar geholpen om zijn trouwe zesvoeter terug te vinden nadat hij alle toetjes had opgegeten. Tijdens het zoeken hebben de welpen ook geleerd hoe zij de vier elementen konden besturen, net zoals de Avatar dat kan.