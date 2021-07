In memoriam Tjibbe van Boerum: 1941 – 2021

SCHIEDAM - Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus: “Van sommige leden kan je je niet voorstellen dat ze nooit meer op de repetitie zullen zijn. Tjibbe van Boerum is zo iemand. Een echt Orpheus icoon is van ons heengegaan. Tjibbe werd 52 jaar geleden lid van het koor mede op aandringen van zijn schoonvader. Als zanger was hij heel serieus en sociaal ook altijd op een goede manier aanwezig. Na 10 jaar als voorzitter actief te zijn geweest gaf hij de voorzittershamer twee jaar geleden over. In zijn periode als voorzitter hebben wij hem leren kennen als iemand met altijd wel een initiatief of nieuw idee. Tjibbe was altijd bezig met zijn koor. Vermeldenswaard is met name het Korenfestival in Schiedam met deelname van 14 koren in 7 locaties. Toen hij dit vol enthousiasme op een ledenvergadering van Het Koninklijk Nederlands Zangers verbond voorstelde was er bij de aanwezigen wel enige scepsis. Mede dankzij zijn vele connecties in Schiedam en het goede contact dat hij had bij de gemeente is het festival met succes van de grond gekomen. Bij zijn aftreden als bestuurslid en voorzitter werd hij op een extra ALV op de ss Rotterdam met algemene stemmen benoemd tot Ere Bestuurslid, een titel die hem zeker past. En Tjibbe bleef natuurlijk actief. Zo bleef hij lid van de muziekcommissie en nam zitting in de commissie die zich bezig ging houden met de toekomst van Orpheus. Tot op het laatste moment is hij betrokken geweest bij de enquête en de adviezen en mogelijkheden die zijn geformuleerd. Ook bij de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding was hij de grote trekker. Het zou een muzikaal feest moeten worden met medewerking van bijna alle muziekgezelschappen van Schiedam. Helaas maakte het Corona virus alles onmogelijk. Wij zullen de inzet van Tjibbe, zijn toewijding, humor en aanwezigheid enorm gaan missen. Wij wensen Gerrie, Tjibbe Jan jr., Albert en Joyce veel sterkte toe.”