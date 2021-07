Scouts houden lokale wedstrijden

SCHIEDAM - Die mochten dit jaar geen doorgang vinden, dus hielden de scouts van de Scouting Tono-groep onderling hun Tono Scouting Wedstrijden. Connor Spruit won deze TSW. Lisa Stokken, een van de leidsters bij de scouts van de Scouting Tono-groep: “De meiden en jongens van 11 tot 15 jaar gaan met elkaar de strijd aan. Onderdelen zijn samenwerking, improvisatievermogen en creativiteit. Daarnaast krijgen ze punten voor het opzetten van tenten, het zelf koken van hun eten en hoe goed ze een hike lopen. Normaal gesproken zijn de wedstrijden in de vaste subgroepjes die we bij de scouts hebben. Maar dat gaat nu niet, dus zijn deze wedstrijden individueel. Toch wordt bijvoorbeeld samenwerking nog steeds beoordeeld. Zo deden we de fietshike in tweetallen en hun eigen eten koken in drietallen.” De wedstrijden werden hiermee een combinatie van activiteiten in groepjes en individueel. Na een fietshike, oriëntatie met kaart en kompas en o.a. een nachtelijke dropping bleek zondag dat de 13-jarige Connor Spruit de meeste punten had verzameld. Hij kan zich nu de winnaar van de TSW 2021 noemen. De 12-jarige Sophie Henseler werd tweede en de eveneens 12-jarige Frans Hommel wist beslag te leggen op de derde plaats.