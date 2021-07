Meepraten over de Schiedamse muziekwereld met museum

Poppodium Quibus, later ’t Podium en nu bekend als Café de Graauwe Hengst aan de Lange Haven, generaties Schiedammers zijn er mee opgegroeid. De plek waar jonge Schiedamse bandjes hun eerste treden in de muziekindustrie zetten. Het Stedelijk Museum Schiedam nodigt iedereen uit mee te praten over de Schiedamse muziekwereld tijdens een digitale Verhalentafel op woensdagavond 30 juni.

SCHIEDAM - Schiedam wemelt van het artistiek talent en dat vertaalt zich tot een groot aantal muziekformaties. De laatste 2 decennia is daar ook hiphop, rap en spoken word bijgekomen. Nieuwe vormen van het aloude ritmisch uiten van je gevoel. Wie herinnert zich nog de bands van weleer en wie zit er nu nog in een band of formatie? Wie waren je voorbeelden en welke gevoelens kan je uiten in je muziek? We hopen het met jong en oud Schiedam te kunnen bespreken!

De bijeenkomst ligt in het verlengde van het Kijkdepot Schiedam waar museummedewerkers onderzoek doen naar de geschiedeniscollectie van de stad. De vijfde Verhalentafel begint om 20.00 uur en is gratis. Gespreksleider is Marco Spruijt Bleeker, bekend van Schie TV. Na aanmelding krijg je een link om via Zoom aan te schuiven. Iedereen is welkom en kan meepraten, herinneringen delen of lekker meeluisteren naar de verhalen van anderen. Verhalentafel over de Schiedamse muziekwereld, woensdag 30 juni, 20.00 – 21.30 uur, gratis via Zoom. Meld je aan via verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van Muziek. Voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je via de mail een link om mee te doen. Vragen en suggesties over het onderwerp kun je ook vooraf mailen.





Met dank aan de gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, Fonds Schiedam Vlaardingen, S’DAM.