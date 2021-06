Zwerfie gaat voor schoon

Milieuactivist Zwerfie is na een lange tijd van online lessen en binnen zitten weer bezig met het aanpakken van zwerfvuil in Schiedam.

SCHIEDAM - Deze keer in de Staatsliedenbuurt in Nieuwland. Op verzoek van Sonja, een actieve buurtbewoonster, zijn Zwerfie en Zwerfina met ondersteuning van Esther Pieterse van Epee Workshops, gemeente Schiedam en Irado weer aan het opstarten met de workshop Creatief met Zwerfie en de wat moet waar quiz. Hiermee spelen de organisatoren in op de noodzakelijke groei van het milieubewustzijn. Gelukkig was er weer veel hulp uit de wijk, wat resulteerde in veel volle vuilniszakken met afval. Als dank voor de inzet hebben de kinderen meegedaan aan de workshop creatief met plastic en de vragen quiz over afbreektijden. Voor de volwassenen was er een kleine attentie zoals asbakjes. Uiteraard werden er ook wat prikstokken en een bezem achtergelaten. Samen voor schoon!