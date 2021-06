Nieuwe uitgever voor Het Nieuwe Stadsblad

Vanaf volgende week wordt het Nieuwe Stadsblad niet meer uitgegeven door DPG Media, maar door Uitgeverij West Media. Daarmee is de toekomst van de huis-aan-huiskrant veilig gesteld.

Schiedam - De continuïteit op de lange termijn waarborgen. Dat is de reden dat Uitgeverij West Media de krant overneemt van DPG Media. Beide uitgeverijen geloven dat het Nieuwe Stadsblad de beste toekomst heeft bij een partij die zich volledig focust op dit lokaal nieuws. Die partij is Uitgeverij West Media. Het jonge bedrijf uit Naaldwijk geeft veertien lokale en regionale huis-aan-huiskranten uit in Westland, Maassluis, Midden-Delfland, Hoek van Holland, Rozenburg en Den Haag. Daar komen nu titels in Schiedam en Vlaardingen bij en vanaf oktober ook in Rijswijk.

De overname betekent niet dat het Nieuwe Stadsblad er vanaf volgende week compleet anders uit ziet, verzekert hoofdredacteur René de Hoog de lezers. “Wel wordt het uiterlijk van de krant wat aangepast. Het Nieuwe Stadsblad is een krant die goed wordt gelezen en die enorm wordt gewaardeerd. Wat dat betreft past de titel helemaal bij onze manier van lokale kranten maken. We geven mensen, verenigingen, instanties en bedrijven een podium en werken als bindmiddel van de samenleving. Dat is onze missie. En natuurlijk bedenken we altijd leuke en interessante nieuwe manieren om die missie vorm te kunnen geven.”

Stella Schaper zal als eindredacteur aan het Nieuwe Stadsblad werken. Schiedam is voor haar bekend gebied. “Ik ben geboren in Schiedam en heb er een groot deel van mijn leven gewoond. Overigens heb ik in het verleden vaker aan een Schiedamse titel gewerkt, dus het is voor mij een thuiswedstrijd. Ik ben heel blij dat het Nieuwe Stadsblad een nieuw onderkomen heeft gevonden bij West Media. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de krant hier alleen maar beter van wordt!”

Dat vertrouwen wordt gedeeld door commercieel directeur Rick de Vroom. “Het maken van kranten zit bij West Media in ons bloed. Sommige van onze titels bestaan al bijna 85 jaar, maar we zijn een jong bedrijf. We zijn volop bezig ons bedrijf verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Het doel is om onze lezers en klanten ook op de langere termijn te bedienen met hoogwaardige, lokale communicatie, zowel online als offline. We voelen ons daardoor gesteund door Rodi, een grote huis-aan-huis uitgever in Noord-Holland die dezelfde visie deelt.”

Ook de website www.nieuwestadsblad.nl en de sociale media-accounts zullen online en actief blijven. Wel veranderen de contactgegevens. De redactie is vanaf 1 juli te bereiken via redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl en advertenties kunnen aangeleverd worden advertentie.ns@uitgeverijwestmedia.nl. Het algemene telefoonnummer is 0174-624212. Meer weten over Uitgeverij West Media? Kijk op www.uitgeverijwestmedia.nl.

