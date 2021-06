Weer van alles te zien bij Wenneker Cinema

Van 1 tot en met 7 juli zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl. Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website! Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2.

SCHIEDAM - De Slag Om De Schelde, vanwege grote belangstelling geprolongeerd. Regie: Matthijs van Heijningen. Met: Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Tom Felton. November’44. Op het Zeeuwse Walcheren vechten tienduizenden geallieerden en Duitsers tegen elkaar. De wegen van een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot en een tegen wil en dank in het verzet betrokken Zeeuws meisje kruisen elkaar. Ze worden geconfronteerd met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid. Centraal in de film staat de ‘De Slag om de Schelde’ die in het najaar van 1944 plaatsvond in Zeeland en West-Brabant en waarbij meer dan 10.000 personen het leven lieten. Deze slag was beslissend voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog en staat bekend als één van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa.

Love in a Bottle. Regie: Paula van der Oest. Met: Hannah Hoekstra, James Krishna Floyd. Liefde op het eerste gezicht bestaat. Soms kijken twee mensen elkaar aan en beseffen: dit is het. Zo ook bij Lucky (Hannah Hoekstra) en Miles (James Krishna Floyd), ook al hebben ze elkaar slechts vluchtig op het vliegveld gezien. Allebei haastig onderweg naar huis, omdat de wereld opeens in de greep van Covid is. En zo zit Miles in Londen en Lucky in Amsterdam. Beiden opgesloten in hun eigen huis, ver weg van elkaar. Het enige dat ze zeker weten, is dat ze elkaar willen leren kennen en dat ze een paar ongestoorde weken voor de boeg hebben om dat te doen. Hier begint hun liefdesgeschiedenis. Maar zal de relatie ook standhouden als ze straks weer uit hun online bubbel kunnen stappen?

Mandibules. Regie: Quentin Dupieux. Met: David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos, Coralie Russier, India Hair, Roméo Elvis. Jean-Gab en Manu, beiden niet het grootste licht, vinden in de kofferbak van hun auto een gigantische vlieg. Het duurt niet lang voordat ze op het lumineuze idee komen het beest te trainen, in de hoop er bakken met geld mee te verdienen. Mandibules is de nieuwste film van Quentin Dupieux, koning van het absurdisme.