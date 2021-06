Cello Virtuozen: van Gabrielli tot Franchomme

SCHIEDAM - Op woensdagavond 7 juli presenteren de cellisten Anne-Linde Visser en Petr Hamouz hun nieuwe programma in de Westvestkerk in Schiedam: twee eeuwen cellomuziek, van de eerste canon voor twee cello’s van de Italiaan Domenico Gabrielli tot aan de virtuoze muziek van de Franse cellist Auguste Franchomme.

Alle muziek op dit programma is gecomponeerd door beroemde cellisten die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de cello. Zo experimenteert Lanzetti volop met flageoletten en Boccherini laat de cello zingen tot in het vioolregister. Anne-Linde Visser en Petr Hamouz studeerden allebei barokcello aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en speelden sindsdien met gerenommeerde orkesten, zoals de Nederlandse Bachvereniging en Collegium 1704. De concerten worden mede mogelijk gemaakt door de Balkonscènes subsidie van het Fonds Podiumkunsten.7 juli 2021 20.00 u, Westvestkerk Schiedam (Westvest 90-92).Meer informatie en kaarten (€15 & €5) via www.anne-linde.nl.