Jaap Pegtel brengt nieuw boek uit

SCHIEDAM - Onlangs is het vijfde jeugdverhaal van Schiedammer Jaap Pegtel in boekvorm verschenen onder de titel Avontuur in Amerika. Dit keer geen vervolg op de avonturen van Cassie, waar al vier delen van zijn verschenen, maa reen verhaal dat zich afspeelt in het Amerika van de tweede helft van de 19e eeuw. Een land dat toen nog volop in ontwikkeling was en waar het gevaar elk moment van de dag op de loer lag.

De hoofdpersoon in dit nieuwe avontuur is Jacob. Als zijn ouders besluiten om te emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika, weet hij niet of hij dat wel leuk moet vinden. In zijn nieuwe woonplaats vindt hij echter verrassend snel zijn draai. Daarbij wordt hij geholpen door een van de oorspronkelijke bewoners van zijn nieuwevaderland, waarmee hij bevriend raakt. In het bijzonder brengt deze man hem de liefde bij voor alles wat leeft en groeit in de natuur. De man, die gelet op zijn leeftijd de opa van Jacob had kunnen zijn, brengt hem ook allerlei vaardigheden bij, zoals boogschieten en paardrijden. Op een van hun tochten in de uitgestrekte bossen, die rondom de woonplaats van Jacob liggen, stuiten ze opeen katachtig roofdier, een poema. Die ontmoeting is de start van avonturen die bol staan van spanning en gevaar.

De omslag van het boek is gebaseerd op een passage uit het boek en is ontworpen en getekend door Anky Spoelstra.

Avontuur in Amerika is (al dan niet op bestelling) te verkrijgen bij de boekhandel en kost€ 15,00.