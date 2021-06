Nieuwe trekkenwand Theater aan de Schie

De eerste computergestuurde trekkenwand van Nederland wordt na 23 jaar dienst deze zomer vervangen.

SCHIEDAM - Vorige week speelde de huidige trekkenwand zijn laatste rol bij de presentatie van het nieuwetheaterprogramma 2021-2022 voor de Vrienden van het theater. De sleutel is symbolisch overgedragen door de trekkenwandspecialist die hem 23 jaar geleden als eerste aan heeft gezet en directeur Rob Roos heeft de sleutel op zijn beurt overgedragen aan de huidige toneelmeester van Theater aan de Schie. Een trekkenwand is spreektaal geworden voor: ‘een theatertechnische hijsinstallatie -voor het verplaatsen van vrijhangende lasten (licht en decorstukken) boven personen’. Het is een verzamelnaam voor diverse ‘trekken’, waarbij het woord ‘wand’ in de samentrekking nog verwijst naar de oude situatie van de handtrekkenwanden, waarbij het decor door middel van touwen en contragewichten handmatig in beweging kon worden gebracht, met behulp van een langs een van de muren lopend systeem van geleide contragewichten. Na 23 jaar trouwe dienst is het tijd om deze trekkenwand te vervangen, waarmee Theater aan de Schie ook weer compleet voldoet aan de huidige gestelde wetgeving en eisen.