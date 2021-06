Hogeschool Rotterdam leidt docenten op in Techno Plaza van LIFE College

SCHIEDAM - Het afgelopen jaar gingen docenten van vmbo-scholen uit de regio via de Hogeschool Rotterdam zelf weer de schoolbanken in. In de Techno Plaza van Lentiz | LIFE College in Schiedam worden namelijk niet alleen leerlingen en studenten opgeleid, maar ook docenten die via de Hogeschool Rotterdam het professionaliseringstraject Produceren, Installeren en Energie (PIE) volgen. Een geslaagde pilot, die afgelopen dinsdag werd bekrachtigd met de ondertekening van een plaquette.

Dagelijks vindt er een bijzondere kruisbestuiving plaats op de Techno Plaza van Lentiz | LIFE College in Schiedam, die twee jaar geleden haar deuren opende. Leerlingen van het vmbo van het LIFE College komen daar in aanraking met doorgewinterde techniekdocenten die via de Hogeschool Rotterdam een professionaliseringtraject volgen. Een opleidingsprogramma dat noodzakelijk is als je binnen het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) les wilt geven, een van de beroepsgerichte profielen waar vmbo’s sinds 2016 mee werken.

‘Het is een stevig programma dat bestaat uit 3 modules van elk 5 maanden’, vertelt Marcel van Wijk, projectcoördinator van het PIE-traject vanuit de Hogeschool Rotterdam. ‘Je bent al techniekdocent en dan moet je de schoolbanken weer in, daar staat niet iedereen om te springen.’ In de praktijk ervaren de docenten het echter als verrijking voor hun vak. ‘Tijdens het traject komen ze in aanraking met zowel technische innovaties en technologieën, als met vakbroeders van andere scholen én de leerlingen die hier opgeleid worden. Dat contact vinden ze heel leuk. Bovendien is het Techno Plaza gewoon een heel gave plek als je van techniek en technologie houdt.’ Hij is blij dat ze bij LIFE College terecht kunnen. ‘De Hogeschool Rotterdam heeft geen ruimte met apparatuur specifiek gericht op PIE-vaardigheden. En hier leren we met en van elkaar.’

Peter van Prooijen, die hier zelf het PIE-traject volgde en inmiddels in het traject doceert, beaamt dat. ‘Je kunt hier je kennis en ervaring overdragen, en je krijgt daarvoor ook weer kennis van leerlingen, docenten en bedrijven terug. Dat maakt dit extra bijzonder.’ Hij geniet van de plek waar hij dagelijks mag werken. ‘De Techno Plaza is heel veelzijdig, van fietstechniek tot `computergestuurd plasmasnijden. Een leerling kan hier dan ook zelf uitvinden wat echt bij hem past, en waar hij later in door wil, dat maakt het mooi.’

Van de ca. 100 docenten die het traject de afgelopen tijd volgden, hebben er inmiddels 33 hun bekwaamheid PIE. Rianne de Graaf, directeur van LIFE College is trots. ‘De pilot werpt zijn vruchten af, reden om dat te onderstrepen met deze ondertekening. Als je je leerlingen goed wilt opleiden, betekent dat ook dat je goede docenten nodig hebt. Op de Techno Plaza kunnen nu niet alleen jongeren zich breed oriënteren in de wereld techniek en technologie, maar leiden we ook de docenten van de toekomst op.’ Anja van Vliet, onderwijsmanager hogeschool Rotterdam, onderstreept het belang van de samenwerking die zij heeft met LIFE College. Niet alleen de wisselwerking van de Technische lerarenopleidingen en de expertise van de docenten op de werkvloer is kwaliteitsverhogend, ook het feit dat LIFE College participeert in Samen Opleiden versterkt de kwaliteit van nieuwe en aanstormende docenten.

Naast de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, werkt LIFE College ook samen met bedrijven uit de regio. ‘Het Techno Plaza is tot stand gekomen met behulp van een alliantie van bedrijven, zodat we hier zo goed mogelijk hun toekomstig techniektalent kunnen opleiden. Dit doen we door middel van stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Zo willen we als school bijdragen aan de regionale samenwerking op het gebied van techniek en innovatie, en het opleidingsprogramma zo toegepast mogelijk houden.’