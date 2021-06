Nieuwe Stadsblad na 1 juli bereikbaar voor advertenties en redactie:

Vanaf 1 juli wordt het Nieuwe Stadsblad niet meer uitgegeven door DPG Media, maar door Uitgeverij West Media. De redactie is vanaf 1 juli te bereiken via redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl en advertenties kunnen aangeleverd worden advertentie.ns@uitgeverijwestmedia.nl. Het algemene telefoonnummer is 0174-624212. Meer weten over Uitgeverij West Media? Check dan www.uitgeverijwestmedia.nl.