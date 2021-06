Organisatie Brandersfeesten ziet met pijn in hart af van editie 2021

Vorige week heeft de gemeente het officiële bericht ontvangen dat de Brandersfeesten dit jaar niet doorgaan.

SCHIEDAM - De stichting ziet af van het organiseren van dit, bij vele Schiedammers zo geliefde, evenement. Het besluit om wederom een jaar de feesten niet te organiseren, staat haaks op eerdere positieve berichtgeving vanuit de stichting. Waar ging het mis? Er komen toch juist meer versoepelingen aan? Remy Reurling, voorzitter, begrijpt de teleurstelling en legt graag uit waarom het bestuur toch tot dit besluit is gekomen. “Waar we in het stappenplan van de overheid om terug te gaan naar ‘normaal’ mogelijkheden zagen voor ons evenement in september, veranderde dit naarmate we verder in het proces met de gemeente kwamen. Ons idee om het evenement passend binnen de versoepelingen op een aantal afgebakende locaties te houden, kreeg niet de ondersteuning die nodig was. Er werd van onze organisatie verwacht dat wij naast deze drie locaties, het hele centrum onder onze hoede namen. Ook alle losse activiteiten die de horeca en ondernemers zelf mogelijk zouden organiseren. Iets dat alle voorgaande edities nooit een probleem was, maar in deze tijd heel anders ligt. Nu betekent het als organisatie een enorme inzet op veiligheid. We zouden het centrum helemaal af moeten zetten. Controleposten op vaccinatiebewijzen bij elke invalsweg moeten plaatsen. Dit is bijna niet te managen. Eventuele stegen, vaarwegen en andere manieren om het centrum in te komen nog daargelaten. Een verantwoordelijkheid die we als stichting qua budget en uitvoering niet kunnen dragen. Hoe graag we dat ook zouden willen.” Reurling kijkt bedrukt: “Het doel voor ons als organisator is een feest organiseren dat een positieve impact heeft op de stad. We doen dit uit hart voor Schiedam en de mensen die er wonen en werken. Wij beseffen ons hoeveel positief effect een evenement als de Brandersfeesten op de stad heeft. Dit is de voornaamste reden waarom we ons best hebben gedaan om binnen de geldende regels toch een editie 2021 te realiseren. Dat we ons nu terug moeten trekken omdat de kaders waarbinnen we moeten werken ervoor zorgen dat het evenement niet te organiseren wordt, vinden we voor ons als organisatie, maar vooral voor de Schiedammers heel zuur. Zij hebben zoveel behoefte aan een mooi feest. Dat het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk is, valt ons zwaar. We kunnen niet anders dan ons herpakken en focussen op volgend jaar. De Brandersfeesten 2022 wordt er één om nooit te vergeten! “