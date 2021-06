Startblok leerlingenraad organiseert Ken ik jou al?!-middag

Op maandag 21 juni organiseerde de Startblok leerlingenraad samen met de Kleine Ambassade de Ken ik jou al?!-middag.

SCHIEDAM - Groep 7 van obs Het Startblok ging digitaal in gesprek met professionals en bewoners uit de wijk. Het doel van de middag was om elkaar beter te laten leren kennen en kennis te geven over waar en bij wie je in de wijk terechtkunt voor hulp of activiteiten. Het idee van de Ken ik jou al?!-middag komt voort uit het advies van de Startblok leerlingenraad van vorig jaar. Zij deed onderzoek naar veiligheid in de wijk en kwam tot de conclusie dat het voor een veilig gevoel heel belangrijk is dat je andere mensen in de wijk goed kent. Om te stimuleren dat mensen elkaar meer ontmoeten, gaven de kinderen het advies om een gezellige middag te organiseren. De leerlingenraad van dit schooljaar ging met dat advies aan de slag en zorgde er samen met de school en de Kleine Ambassade voor dat het idee ook echt werd uitgevoerd. Na een zorgvuldige voorbereiding was het maandag zo ver: leerlingen uit groep 7 gingen onder leiding van de leerlingenraad onder andere in gesprek met de wijkagent, de praatjuf van school, en medewerkers van het WOT en DOCK. Helaas was vanwege de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst met alle deelnemers bij elkaar nog niet mogelijk, dus moest de middag voornamelijk online plaatsvinden. Maar de leerlingenraad had er wel voor gezorgd dat alle deelnemers van tevoren een koektrommel en een Ken ik jou al?!-spel hadden ontvangen. De koektrommel vulden ze met hapjes die gebaseerd waren op persoonlijke verhalen van de kinderen. Voor het Ken ik jou al?!-spel bedacht de leerlingenraad vragenkaartjes waarmee het gesprek op gang werd gebracht. De kinderen en volwassenen trokken telkens een kaartje met een vraag uit de pot die ze aan zichzelf of de ander mochten stellen om elkaar beter te leren kennen. Met de Ken ik jou al?!-middag hoopt de leerlingenraad meer verbinding te hebben gecreëerd in de wijk. Ze hopen ook dat wanneer de deelnemers elkaar op een later moment nog een keer tegen komen op straat, ze nog eens een praatje met elkaar maken. En als het aan de leerlingen ligt is er volgend jaar weer een editie!