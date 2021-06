video over tentoonstelling bassie adriaan in museum vlaardingen

Het Museum Vlaardingen is weer open en dus heb je nu de kans om de Bassie & Adriaantentoonstelling te bekijken. Als je nog niet geweest bent, dan snel kaartjes reserveren, want het is echt heel leuk om langs de vitrines te lopen en al die spullen en verhalen (weer) te zien. Adriaan is op bepaalde tijden ook in het museum aanwezig en je mag hem alles vragen.

Britt Planken maakte onlangs dit leuke filmpje over de tentoonstelling in opdracht van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Adriaan zelf, superfan en vrijwilliger Maurice van Toorn en museum directeur Leanne Selles vertellen iets over deze leuke expositie. Kaartje boeken voor de tentoonstelling kan via https://www.museumvlaardingen.nl/te-doen/agenda/details/bassie-en-adriaan-een-schat-aan-herinneringen

Deze week maken we online ook de winnaars bekend van de Groot Vlaardingen Bassie en Adriaan-prijsvraag. Zie ook: https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/algemeen/1069943/op-speurtocht-naar-opnamelocaties