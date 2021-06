Museum-op-visite laat zien dat kunst zomaar ‘mooi gemaakt’ is

‘Reis in de tijd’ is een opstapeling van delen van kunstwerken van Diet Wiegman sinds 1967, waaronder keramiek, glas en een koperplastiek.

Het Stedelijk Museum Schiedam wordt verbouwd; dat is geen reden om niets met de kunstcollectie te doen. Met het werk van zeven Schiedamse kunstenaars brengt het museum een bezoek aan KunstWerkt Schiedam in de Boterstraat 81. Het is een verjaardagsvisite, want de stichting bestaat dertig jaar.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – De pop-up tentoonstelling ziet als verbindend element dat enkele kunstenaars hun hele leven al in Schiedam wonen, zoals Sjef Henderickx en Diet Wiegman, en dat andere min of meer toevallig in Schiedam terechtkwamen, maar door omstandigheden bleven plakken en nooit meer weg willen, zoals Aldo Hoeben en Frans Huisman. Ze koesteren de stad Schiedam en hebben een nauwe relatie met het Stedelijk Museum Schiedam, waar ze geëxposeerd hebben en anders wel tijdens schoolbezoek onder de indruk raakten van Karel Appel en andere CoBrA-kunstenaars.

Het museum-op-visite bij KunstWerkt biedt alle werken te koop aan, want dat is vaste prik bij de kunstenaarsbeweging. Zeker in coronatijd viel het niet mee wat te verdienen. De presentatie bestaat uit tekeningen, installaties en video. Typisch is dat zes van de zeven kunstenaars een menselijke gestalte of althans iets menselijks uitbeelden, maar dat zal bewust zo samengesteld zijn. Voor de expositie is een bekend citaat van de vroegere museumconservator Pierre Janssen tevoorschijn gehaald: “U hoeft niet alles mooi te vinden, maar word niet boos en loop niet weg. En als u het niks vindt, dan kan het misschien wel interessant zijn. Iemand heeft het toch maar gemaakt en er een bedoeling mee gehad.”

Dat spoort met een opmerking van Diet Wiegman: “Toen ik op de academie lesgaf, was er een opdracht om eens met nieuwe ogen te kijken naar rommel, dingen die we vanzelfsprekend vinden. Alles is toch maar mooi gemaakt.”

Je kunt het op twee manieren lezen. Het is toch maar mooi dat alles zo gemaakt is. En veel dingen zijn móói gemaakt. Voor het oeuvre van Diet Wiegman geldt het allebei. In zijn beginfase als keramist kon hij klei er als steen of papier uit laten zien. Mooi. Later rangschikte hij rommel zo dat met een bepaalde belichting er de mooiste beelden ontstonden; bekend is zijn ‘David’ van Michelangelo.

De andere exposanten zijn Sarah van der Pols, Tomas Schats en Milan Tilder. Het enige niet-figuratieve werk is van Frans Huisman. Zijn tekeningen lijken op brieven in een onbekende taal. Alles te zien tot en met zondag 4 juli.